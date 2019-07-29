Опубликовано первое видео выпуска белух из «китовой тюрьмы»

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Специалисты Всероссийского НИИ океанографии предоставили Гринпису видеозаписи выпуска белух из приморской «китовой тюрьмы» в воды Охотского моря. Ролик опубликован на сайте ВНИРО.
Опубликовано первое видео выпуска белух из «китовой тюрьмы»
  • ©vniro_life / instagram

Видеонарезка демонстрирует, как шесть белух уходят в воду. 

Как отмечается, Гринпис привлёк к просмотру независимого эксперта — координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктора Никифорова.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля.

Последнюю группу планируют выпустить на волю до конца лета.

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