В 13 московских парках начали работать специалисты психологической помощи
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Горожан принимают специалисты Московской службы психологической помощи. Они работают по будням с 16:00 до 18:00.
«С августа наши психологи присоединятся к работе павильонов «Здоровая Москва» в 13 парках столицы. Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации», — цитирует главу Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна портал мэра и правительства.
Будут обсуждаться взаимоотношения в семье, душевное здоровье, разрешение конфликтов и личностное развитие.
Занятия проводятся в ландшафтном парке «Митино», парках «Надежда», «Садовники», «Ангарские пруды», «Печатники», в Лианозовском и Гончаровском парках, парке Олимпийской деревни, в скверах имени Фёдора Полетаева и «Отрадное», зонах отдыха «Мещерское» и «Площадь Юности», а также в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино».
Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.