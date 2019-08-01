В 13 московских парках начали работать специалисты психологической помощи

В 13 столичных парках начали работать специалисты психологической помощи, сообщает сайт «Москва 24».

Горожан принимают специалисты Московской службы психологической помощи. Они работают по будням с 16:00 до 18:00.

«С августа наши психологи присоединятся к работе павильонов «Здоровая Москва» в 13 парках столицы. Для москвичей будут проводиться лекции, тренинги и индивидуальные консультации», — цитирует главу Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна портал мэра и правительства.

Будут обсуждаться взаимоотношения в семье, душевное здоровье, разрешение конфликтов и личностное развитие.

Занятия проводятся в ландшафтном парке «Митино», парках «Надежда», «Садовники», «Ангарские пруды», «Печатники», в Лианозовском и Гончаровском парках, парке Олимпийской деревни, в скверах имени Фёдора Полетаева и «Отрадное», зонах отдыха «Мещерское» и «Площадь Юности», а также в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино».

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.