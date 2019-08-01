В Российской гильдии риелторов оценили закон об ипотечных каникулах
- РИА Новости
«С моей точки зрения, банки и так использовали инструмент отсрочки, только делали это в индивидуальных случаях. Сейчас все заёмщики получили такое право по закону», — заявил он.
По его словам, банк не может ответить отказом, хотя заявитель должен соответствовать определённым требованиям.
Как отметил Апрелев, такая услуга останется в разряде экстренных случаев, а имеющиеся ограничения сужают перечень лиц, которые могут ею воспользоваться.
Ранее в Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах.