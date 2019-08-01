В Российской гильдии риелторов оценили закон об ипотечных каникулах

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В Российской гильдии риелторов оценили закон об ипотечных каникулах
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, банки и так использовали инструмент отсрочки, только делали это в индивидуальных случаях. Сейчас все заёмщики получили такое право по закону», — заявил он.

По его словам, банк не может ответить отказом, хотя заявитель должен соответствовать определённым требованиям.

Как отметил Апрелев, такая услуга останется в разряде экстренных случаев, а имеющиеся ограничения сужают перечень лиц, которые могут ею воспользоваться.

Ранее в Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах.

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