В Российской гильдии риелторов оценили закон об ипотечных каникулах

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«С моей точки зрения, банки и так использовали инструмент отсрочки, только делали это в индивидуальных случаях. Сейчас все заёмщики получили такое право по закону», — заявил он.

По его словам, банк не может ответить отказом, хотя заявитель должен соответствовать определённым требованиям.

Как отметил Апрелев, такая услуга останется в разряде экстренных случаев, а имеющиеся ограничения сужают перечень лиц, которые могут ею воспользоваться.

Ранее в Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах.