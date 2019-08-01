«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В пять раз у нас увеличится чистая консолидированная прибыль», — сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как указывает агентство, в феврале «Роскосмос» сообщал, что чистая прибыль предприятий госкорпорации по итогам 2018 года составила 1,9 млрд рублей, в прогнозе на 2019 год значилась цифра в 7,5 млрд рублей. Также отмечалось, что в 2017 году был зафиксирован убыток в 16 млрд рублей, в 2016 году — в 10,2 млрд рублей.

В июне российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить