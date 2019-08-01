«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В пять раз у нас увеличится чистая консолидированная прибыль», — сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как указывает агентство, в феврале «Роскосмос» сообщал, что чистая прибыль предприятий госкорпорации по итогам 2018 года составила 1,9 млрд рублей, в прогнозе на 2019 год значилась цифра в 7,5 млрд рублей. Также отмечалось, что в 2017 году был зафиксирован убыток в 16 млрд рублей, в 2016 году — в 10,2 млрд рублей.

В июне российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года.