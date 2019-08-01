Медведев прибыл в Южно-Сахалинск с рабочим визитом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба правительства России, Медведев проведёт встречу с врио губернатора региона Валерием Лимаренко.
«2 августа в Сахалинской области Медведев осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона и проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.
Ранее Медведев распорядился выделить на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) более 15 млрд рублей.