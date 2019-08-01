На Дальнем Востоке за сутки сгорело почти 58 тысяч гектаров леса

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Более 57 тыс. гектаров природных территорий сгорело на Дальнем Востоке за сутки.
На Дальнем Востоке за сутки сгорело почти 58 тысяч гектаров леса
  • РИА Новости

«По состоянию на 01.08.2019 00:00 мск площадь, пройденная огнём за сутки, составила 57 726 га», — говорится в сообщении Департамента лесного хозяйства по ДФО. 

Всего за прошлые дни в ДФО зарегистрировано 238 очагов пожаров: 154 — в Якутии, 36 — в Забайкальском крае, 32 — в Республике Бурятия, 10 — в Хабаровском крае, 5 — в Амурской области, 1 — в Камчатском крае. 

Из-за лесных пожаров режим ЧС введён в одном муниципальном районе в Якутии и в одном — в Бурятии. 

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в регионы Сибири и Дальнего Востока следователей ведомства для установления причин пожаров.

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