Солдаты-контрактники ВС России получат 50% надбавки к жалованию
- РИА Новости
«Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвёртый тарифный разряд», — цитирует Шойгу ТАСС.
Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищённости солдат-контрактников.
По его словам, также устанавливается надбавка в 30% водителям категорий С, D и СЕ.
Ранее глава государства одобрил предложенное МО повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.
В начале июля правительство утвердило индексацию окладов военных.