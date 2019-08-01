Солдаты-контрактники ВС России получат 50% надбавки к жалованию

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Военнослужащие контрактной службы с первого по четвёртый тарифный разряд с 1 сентября получат ежемесячные 50%-ные надбавки к денежному содержанию, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Солдаты-контрактники ВС России получат 50% надбавки к жалованию
  • РИА Новости

«Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвёртый тарифный разряд», — цитирует Шойгу ТАСС.

Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищённости солдат-контрактников.

По его словам, также устанавливается надбавка в 30% водителям категорий С, D и СЕ.

Ранее глава государства одобрил предложенное МО повышение социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту.

В начале июля правительство утвердило индексацию окладов военных.

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