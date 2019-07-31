Эксперт оценил публикацию карты со всеми камерами ГИБДД на дорогах

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Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Государственной автоинспекции России в тестовом режиме заработал раздел, в котором можно найти информацию о местах размещения средств дорожной фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Эксперт оценил публикацию карты со всеми камерами ГИБДД на дорогах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Основная задача камер — не «зарабатывать» штрафы, а стимулировать, скажем так, добропорядочное поведение водителей на конкретном участке дороги, который представляет собой так называемый очаг аварийности», — заявил он.

По его словам, с недавних пор камеры устанавливаются лишь в таких местах.

Шкуматов добавил, что поддерживает данную инициативу и надеется, что эту информацию будут регулярно обновлять.

Чтобы открыть доступ к размещённым на дорогах камерам, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти нужную область.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.

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