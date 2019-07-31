Эксперт оценил публикацию карты со всеми камерами ГИБДД на дорогах
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- РИА Новости
«Основная задача камер — не «зарабатывать» штрафы, а стимулировать, скажем так, добропорядочное поведение водителей на конкретном участке дороги, который представляет собой так называемый очаг аварийности», — заявил он.
По его словам, с недавних пор камеры устанавливаются лишь в таких местах.
Шкуматов добавил, что поддерживает данную инициативу и надеется, что эту информацию будут регулярно обновлять.
Чтобы открыть доступ к размещённым на дорогах камерам, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти нужную область.
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