Эксперт прокомментировал упрощение процедуры получения автономеров

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Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.
Эксперт прокомментировал упрощение процедуры получения автономеров
  • РИА Новости

«Я думаю, что сама по себе возможность получения государственных регистрационных знаков у изготовителя положение немножко улучшает. Но я думаю, что следовало бы ещё легализовать практику получения этих государственных регистрационных знаков непосредственно в автосалоне», — заявил он.

По его словам, такая практика одно время существовала, а сейчас её нужно восстановить.

Кроме того, Похмелкин выступил за то, чтобы сделать госномера федеральными и принадлежащими владельцу.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.

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