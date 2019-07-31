Эксперт прокомментировал упрощение процедуры получения автономеров

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.

«Я думаю, что сама по себе возможность получения государственных регистрационных знаков у изготовителя положение немножко улучшает. Но я думаю, что следовало бы ещё легализовать практику получения этих государственных регистрационных знаков непосредственно в автосалоне», — заявил он.

По его словам, такая практика одно время существовала, а сейчас её нужно восстановить.

Кроме того, Похмелкин выступил за то, чтобы сделать госномера федеральными и принадлежащими владельцу.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.