В Росгидромете прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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Ситуация с угрозой возникновения лесных пожаров с каждым годом будет ухудшаться из-за климатических изменений. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.
В Росгидромете прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

«Главный вопрос — борьба с лесными пожарами. Что хотелось бы отметить: ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России», — сказал Яковенко.

По его словам, средний рост температуры от многолетних уровней в некоторых районах Сибири уже превышает 8—10 ˚С.

Он добавил, что к климатическим изменениям надо готовиться, в частности более внимательно относиться к мерам пожарной безопасности.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске в связи с лесными пожарами в Сибири поручил вести контроль за предельно допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе в зоне пожаров.

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