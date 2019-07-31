Медведев поручил контролировать ПДК вредных веществ в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске в связи с ситуацией с лесными пожарами в Сибири поручил вести контроль за предельно допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе в зоне пожаров.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что высоких рисков для здоровья населения от продуктов горения нет.

«С учётом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, не зафиксировано ухудшения ситуации по заболеваемости органов дыхания и обострению хронических заболеваний.

Медведев в свою очередь поручил представителям профильных ведомств на местах контролировать ситуацию с выбросами.

«Всё равно нужно следить за нормативами, которые, вы сказали, сейчас находятся в пределах допустимого, за выбросами, за здоровьем людей ... Дайте инструкции свои представителям на местах, чтобы они всем этим занимались», — сказал премьер.

Ранее глава правительства сообщил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса.