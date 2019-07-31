Медведев поручил контролировать ПДК вредных веществ в Сибири
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- РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что высоких рисков для здоровья населения от продуктов горения нет.
«С учётом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет и в связи с тем, что очаги удалены», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, не зафиксировано ухудшения ситуации по заболеваемости органов дыхания и обострению хронических заболеваний.
Медведев в свою очередь поручил представителям профильных ведомств на местах контролировать ситуацию с выбросами.
«Всё равно нужно следить за нормативами, которые, вы сказали, сейчас находятся в пределах допустимого, за выбросами, за здоровьем людей ... Дайте инструкции свои представителям на местах, чтобы они всем этим занимались», — сказал премьер.
Ранее глава правительства сообщил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса.