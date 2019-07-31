Медведев потребовал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в Сибири заявил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса, но пожары нужно тушить «не из окон министерств».
Медведев потребовал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По его словам, поддержка и помощь регионам будут оказаны по линии федерального центра и бюджета России.

«Но ещё раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, премьер сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Также Медведев отметил, что самой главной задачей является недопущение распространения огня на населённые пункты, подчеркнув, что непосредственной опасности для людей нет.

Он добавил, что 1 августа обсудит в Чите ситуацию с лесными пожарами на Дальнем Востоке.

31 июля российский президент Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. В оборонном ведомстве заявили об отправке в Красноярский край авиагруппировки для тушения пожаров. Также Минобороны сформировало штаб по тушению пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить