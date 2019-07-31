В Перми на пороховом заводе при хлопке пострадали три человека

На Пермском пороховом заводе в результате хлопка пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности региона.

«На Пермском пороховом заводе произошёл производственный инцидент — хлопок без последующего горения», — говорится в сообщении.

Двое пострадавших были госпитализированы.

«Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует», — добавили в ведомстве.

В середине апреля один человек пострадал в результате хлопка паров метанола на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.