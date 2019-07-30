Лекции и экскурсии пройдут в московских больницах в августе

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Лекции, экскурсии и консультации пройдут в столичных больницах в августе, сообщает «Вечерняя Москва».
Лекции и экскурсии пройдут в московских больницах в августе
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Их подготовил департамент здравоохранения в рамках проекта «Входите, открыто!».

Например, на 1—7 августа в честь Всемирной недели поддержки грудного вскармливания запланированы тематические мероприятия в родильных домах и перинатальных центрах.

11 августа в сквере «Надежда» в рамках проекта «Здоровая Москва» состоится лекция «У меня депрессия? Как отличить заболевание от плохого настроения», а 16 августа в парке «Печатники» состоится лекция на тему «Родительское выгорание. Что делать?».

31 августа в парке «Садовники» организуют лекцию «Я — окей, ты — не окей. Буллинг в нашей жизни и способы сохранить психическое здоровье», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 202 тыс. жителей Московской области прикрепились к поликлиникам онлайн в 2019 году.

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