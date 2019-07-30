Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл

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Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от общего количества.
Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

В Минсельхозе также сообщили о компенсации в некоторых регионах потерь, которые понесли пчеловоды. Такое решение уже принято в Липецкой и Курской областях. В Башкирии предусмотрены выплаты до 50% от суммы затрат.

Ранее в Томской и Орловской областях были возбуждены три уголовных дела по факту массовой гибели пчёл. По мнению Россельхознадзора, она связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.

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