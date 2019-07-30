Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс.
В Минсельхозе также сообщили о компенсации в некоторых регионах потерь, которые понесли пчеловоды. Такое решение уже принято в Липецкой и Курской областях. В Башкирии предусмотрены выплаты до 50% от суммы затрат.
Ранее в Томской и Орловской областях были возбуждены три уголовных дела по факту массовой гибели пчёл. По мнению Россельхознадзора, она связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.