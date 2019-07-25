В Орловской области возбудили второе дело после массовой гибели пчёл

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В Орловской области возбуждено второе уголовное дело по факту массовой гибели пчёл на одной из пасек в Малоархангельском районе.
В Орловской области возбудили второе дело после массовой гибели пчёл
  • ©pixabay.com

Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Орловской области.

«Возбуждено второе уголовное дело по факту массовой гибели пчёл по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 249 УК России («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в июне 2019 года сотрудники ООО «Ленинское» не оповестили владельцев близлежащих пасек о том, что поля с произрастающими на них сельхозкультурами были обработаны химическим веществом. По версии следствия, именно это стало причиной гибели 286 пчелосемей.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что массовая гибель пчёл в ряде российских регионов связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.

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