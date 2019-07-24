В Орловской области возбудили дело о массовой гибели пчёл
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По данным следствия, 14 июня на одной из пасек в районе зафиксировали гибель более 300 пчелосемей.
«По версии следствия, пчёлы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы», — заявили в ведомстве.
В СК считают, что работники предприятия не приняли своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 249 УК России («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»).
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что массовая гибель пчёл в ряде российских регионов связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.