В Орловской области возбудили дело о массовой гибели пчёл

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчёл на одной из пасек в Корсаковском районе. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 14 июня на одной из пасек в районе зафиксировали гибель более 300 пчелосемей.

«По версии следствия, пчёлы погибли в результате нарушения ООО «Отрадаагроинвест» правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы», — заявили в ведомстве.

В СК считают, что работники предприятия не приняли своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 249 УК России («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»).

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что массовая гибель пчёл в ряде российских регионов связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.