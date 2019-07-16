В Госдуме намерены попросить прокуратуру проверить гибель пчёл

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В комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям прошло экспертное совещание по вопросу массовой гибели пчёл.
В Госдуме намерены попросить прокуратуру проверить гибель пчёл
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Я считаю, что нам необходимо обратиться в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчёл, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушений технологий при использовании химикатов», —  цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы Николая Николаева. 

Он сообщил, что соответствующие обращения также будут направлены в Минсельхоз и в Минприроды.

Николаев напомнил, что с начала лета во многих регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчёл, одной из возможных причин называлось нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

Как рассказал парламентарий, пчеловоды заявляют, что обработка пестицидами осуществляется без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров.

«Мы не знаем, какие агрохимикаты используются», — заявил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что массовая гибель пчёл в ряде российских регионов связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

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