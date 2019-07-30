Эксперт прокомментировал планы Генпрокуратуры проверить деятельность пенсионных фондов

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы Генеральной прокуратуры России начать в августе проверку деятельности пенсионных фондов.

«Целесообразность расходования средств пенсионными фондами на собственные нужды давно вызывает вопросы», — заявил он.

По его словам, по законодательству фондам положено определённый процент поступающих денег расходовать на содержание самих себя, и здесь всегда есть вопрос, насколько каждая закупка отвечает актуальным потребностям, а не просто является освоением бюджета.

Как отметил Ордов, на планы Генпрокуратуры не могло не повлиять и задержание бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.

«Прозрачная и максимально функциональная действующая структура должна способствовать спокойному переходу на новые рельсы в системе пенсионного обеспечения граждан», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что, в частности, ведомство проверит и даст правовую оценку фактам возможного незаконного перевода пенсионных накоплений, а также их нецелевого использования.

12 июля суд арестовал бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.

В ПФР заявили, что оказывают содействие следствию.