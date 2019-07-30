В Генпрокуратуре объявили о начале проверки работы ПФР
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- РИА Новости
«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами», — цитирует представителя Генпрокуратуры РИА Новости.
В частности, ведомство проверит и даст правовую оценку фактам возможного незаконного перевода пенсионных накоплений, а также их нецелевого использования.
12 июля суд арестовал бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки 4,4 млн рублей.
В ПФР заявили, что оказывают содействие следствию.