В Генпрокуратуре объявили о начале проверки работы ПФР

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Генеральная прокуратура России в августе начнёт проверку деятельности пенсионных фондов. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
В Генпрокуратуре объявили о начале проверки работы ПФР
  • ©Андрей Теличев
  • РИА Новости

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами», — цитирует представителя Генпрокуратуры РИА Новости.

В частности, ведомство проверит и даст правовую оценку фактам возможного незаконного перевода пенсионных накоплений, а также их нецелевого использования.

12 июля суд арестовал бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, признавшего вину в получении взятки 4,4 млн рублей.

В ПФР заявили, что оказывают содействие следствию.

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