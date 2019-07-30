В Госдуме оценили законопроект о «значимых информационных ресурсах» в России

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров в беседе с Nation News прокомментировал идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

«Сам закон хороший, но главное возражение — то, что он снизит иностранные инвестиции. А значит, нужна нулевая процентная ставка ЦБ, что позволит запустить процесс национальных инвестиций», — заявил он.

По его мнению, необходимо развивать отечественную экономику, включая IT-сектор.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сказал, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.