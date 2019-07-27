Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
«Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю», — заявил он.
По его словам, законопроект «фактически направлен» против компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, которые являются «национальным достоянием».
«Они дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире», — сказал Носков.
Ранее в электронной базе Госдумы появился законопроект, предлагающий ограничить долю иностранного участия в «значимом ресурсе» 20% голосующих акций.