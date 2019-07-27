Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

«Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю», — заявил он.

По его словам, законопроект «фактически направлен» против компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, которые являются «национальным достоянием».

«Они дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире», — сказал Носков.

Ранее в электронной базе Госдумы появился законопроект, предлагающий ограничить долю иностранного участия в «значимом ресурсе» 20% голосующих акций.

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