В России могут запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями

В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

Соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимо «определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры России».

Как уточняет РИА Новости, инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным.

Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в ресурсе 20% голосующих акций, основным владельцем должно «выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации».

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об идентификации пользователей e-mail.