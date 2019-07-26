В России могут запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
- РИА Новости
Соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимо «определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры России».
Как уточняет РИА Новости, инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным.
Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в ресурсе 20% голосующих акций, основным владельцем должно «выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации».
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об идентификации пользователей e-mail.