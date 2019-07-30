Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Нужно подготовить предложения (они уже МЧС подготовлены), представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации», — сказал Медведев.
Также премьер добавил, что «нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов».
Кроме того, Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.