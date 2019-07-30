Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно подготовить предложения (они уже МЧС подготовлены), представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации», — сказал Медведев.

Также премьер добавил, что «нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов».

Кроме того, Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.