В Минтруде объяснили данные Росстата о числе бедных россиян

Глава Минтруда Максим Топилин прокомментировал опубликованные данные Росстата, согласно которым доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале выросла до 14,3% населения страны.

«Немного идёт увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчёт доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — цитирует ТАСС Топилина.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения России, или 20,9 млн человек.

В середине июля Министерство труда и социальной защиты России предложило установить новый размер прожиточного минимума за II квартал 2019 года.

Согласно документу, величину прожиточного минимума в целом по стране предлагается установить на уровне 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля.