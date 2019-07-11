Минтруд предложил установить новый размер прожиточного минимума

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Министерство труда и социальной защиты России предложило установить новый размер прожиточного минимума за II квартал 2019 года.
Минтруд предложил установить новый размер прожиточного минимума
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещённом на портале проектов федеральных актов.

«Установить... величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года на душу населения 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — указывается в документе.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил с 1 января 2020 года увеличить выплаты по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до прожиточного минимума на ребёнка в субъекте в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В июне ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по региону сообщало, что в республике намерены увеличить размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

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