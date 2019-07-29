Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

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Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале выросла до 14,3% населения страны против 13,9% годом ранее.
Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что при расчёте применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в I квартале 2019 года — 10,753 тыс. рублей — и уточнённая в марте методология оценки денежных доходов населения.

В Росстате уточнили, что корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года. Уточняется, что квартальные оценки «подвержены серьёзным сезонным колебаниям».

Ранее «Известия» сообщали, что российском правительстве планируют обсудить возможность освободить граждан страны с зарплатами около 13 тыс. рублей от подоходного налога. Согласно Трудовому кодексу России, работодатель не может начислять сотруднику зарплату меньше минимального размера оплаты труда, который в среднем по стране составляет 11,3 тыс. рублей.

После вычета НДФЛ такой работник получит около 9,8 тыс. рублей, что не соответствует размеру прожиточного минимума.

По данным Росстата, в 2017 году зарплату менее 13,8 тыс. рублей получали примерно 11 млн граждан страны.

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