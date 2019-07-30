Суд отменил регистрацию кандидата на выборы в Мосгордуму Цукасова

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Мосгорсуд отменил регистрацию на выборы в Мосгордуму независимого кандидата Сергея Цукасова.
Суд отменил регистрацию кандидата на выборы в Мосгордуму Цукасова
  • © Сергей Цукасов
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«Удовлетворён иск (депутата Совета депутатов муниципального округа Останкинский Александра. — RT) Школьникова об отмене решения окружной избирательной комиссии о регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы С. Цукасова», — сказала представитель суда ТАСС.

Отмечается, что решение окружной комиссии признано незаконным и отменено.

Ранее сообщалось, что в ЦИК поступило три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации.

Во вторник, 30 июля, секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила РИА Новости, что число поступивших жалоб увеличилось до шести.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвёл итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Выборы пройдут 8 сентября.

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