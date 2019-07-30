В Подмосковье идёт проверка из-за запертого в камере хранения ребёнка
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«В следственном отделе по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются участники инцидента и очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
29 июля СМИ сообщили, что сотрудники супермаркета услышали плач ребёнка и после вскрытия запертой ячейки камеры хранения обнаружили там маленького ребёнка.
При этом его мать впоследствии заявила, что ребёнок сам залез в ячейку.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении восьмилетнего ребёнка.
Nation News также передавал, что в Красноярском крае организовали проверку после травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.