В Подмосковье идёт проверка из-за запертого в камере хранения ребёнка

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Следственные органы начали проверку после того, как в супермаркете Сергиева Посада в запертой ячейке камеры хранения был обнаружен двухлетний ребёнок. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.
В Подмосковье идёт проверка из-за запертого в камере хранения ребёнка
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«В следственном отделе по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются участники инцидента и очевидцы произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

29 июля СМИ сообщили, что сотрудники супермаркета услышали плач ребёнка и после вскрытия запертой ячейки камеры хранения обнаружили там маленького ребёнка.

При этом его мать впоследствии заявила, что ребёнок сам залез в ячейку.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении восьмилетнего ребёнка.

Nation News также передавал, что в Красноярском крае организовали проверку после травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.

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