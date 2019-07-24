СК возбудил дело об избиении ребёнка в Петербурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении восьмилетнего ребёнка в Санкт-Петербурге.
СК возбудил дело об избиении ребёнка в Петербурге
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«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего») в отношении мужчины 1978 года рождения», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в квартире с силой толкнул свою несовершеннолетнюю дочь 2002 года рождения.

На руках дочери находился её брат 2011 года рождения. Он упал, ударившись головой о мебель и пол. После этого мужчина ударил ребёнка комнатной дверью в область спины.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

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