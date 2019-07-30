Вторая волна паводков подтопила 475 домов в Иркутской области

«Вторая волна» паводков подтопила 475 жилых домов в 20 населённых пунктах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населённых пунктов, 475 домов с населением 2 тыс. 699 человек, из которых 653 — дети», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, подтоплены 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог.

Более 1 тыс. человек эвакуированы в Иркутской области из-за продолжающегося повышения уровня воды в реках. В Слюдянском районе Иркутской области, в том числе в городе Байкальске с населением более 12 тыс. человек, был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней дожди в регионе продолжатся, ситуация стабилизируется только после 2 августа.

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