Более 200 протоколов составили после несогласованной акции в Москве

Московские суды получили более 200 административных протоколов, составленных в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В московские суды в понедельник поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия 27 июля», — приводит её слова Интерфакс.

Солопова проинформировала, что часть материалов уже рассмотрена. В частности, вынесено более десяти постановлений о наложении штрафа, ещё примерно столько же — об аресте.

Ранее в МВД заявили, что на несогласованной акции в столице за различные правонарушения задержали 1074 человека.

По данным ведомства, в ней приняли участие порядка 3,5 тыс. человек.