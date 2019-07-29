Названы востребованные рабочие профессии в России
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В частности, на российском рынке не хватает токарей, слесарей, техников на заводе.
Также стало известно, каких качеств работодатели ждут от персонала. Это добросовестность и дисциплина (56%), специализированные знания (55%), готовность к переобучению и повышению квалификации (37%).
Исследование проводилось среди 463 HR-специалистов.
Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте труда сообщили, что в стране фиксируется невысокий спрос на педагогов средней школы и бухгалтеров.