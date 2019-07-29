Названы востребованные рабочие профессии в России

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Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter, которые приводит РИА Новости.
Названы востребованные рабочие профессии в России
  • © pixabay.com

В частности, на российском рынке не хватает токарей, слесарей, техников на заводе.

Также стало известно, каких качеств работодатели ждут от персонала. Это добросовестность и дисциплина (56%), специализированные знания (55%), готовность к переобучению и повышению квалификации (37%).

Исследование проводилось среди 463 HR-специалистов.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте труда сообщили, что в стране фиксируется невысокий спрос на педагогов средней школы и бухгалтеров.

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