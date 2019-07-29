В СК сообщили, что трое мужчин утонули во Владивостоке

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Следственный комитет России по Приморскому краю организовал доследственные проверки по фактам гибели трёх граждан во время купания в море в районе Лазурной улицы во Владивостоке.
В СК сообщили, что трое мужчин утонули во Владивостоке
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«Предварительно установлено, что 27 июля 2019 года на одном из пляжей бухты Шамора 48-летний мужчина купался в море в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего утонул», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в СК сообщили, что на другом пляже той же бухты «38-летний мужчина, тоже в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в море и стал уходить под воду, ему на помощь пришёл его знакомый, однако спасти товарища не смог», оба утонули.

Обстоятельства происшествий выясняются.

Ранее «Реальное время» передавало, что главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал об основных причинах гибели людей на воде.

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