Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что доля современных образцов вооружений и военной техники на флоте России превысила 62%. Об этом он сообщил на торжественном приёме по случаю Дня ВМФ.
Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил необходимость двигаться дальше и работать без перебоев. По его словам, нужно в полной мере использовать передовые наработки российских учёных, инженеров и конструкторов.

Ранее Путин в ходе выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге сообщил, что ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

Также он заявил, что российский флот способен дать достойный отпор любому агрессору.

После парада он пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне.

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