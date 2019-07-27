СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в городском округе Серпухов Московской области. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

«По факту крушения самолёта в Серпуховском районе Московской области возбуждено уголовное дело... «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — цитирует ТАСС представителя ведомства Елену Марковскую.

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