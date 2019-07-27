Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье

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Следователи начали проверку после того, как легкомоторный самолёт разбился в Серпуховском районе Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России.
Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье
  • © ГУ МЧС по Московской области

«По предварительным данным, сегодня примерно в 12:55 легкомоторный самолёт «Лэйк», вылетевший из аэродрома Дракино, задев линии электропередачи, потерпел крушение», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта погибли два человека, находившихся на борту. 

По уточнённым данным, самолёт упал в Оку.

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