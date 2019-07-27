Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье
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«По предварительным данным, сегодня примерно в 12:55 легкомоторный самолёт «Лэйк», вылетевший из аэродрома Дракино, задев линии электропередачи, потерпел крушение», — сообщили в ведомстве.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта погибли два человека, находившихся на борту.
По уточнённым данным, самолёт упал в Оку.