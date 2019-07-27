Водолазы подняли на поверхность тела погибших при падении самолёта в Подмосковье

Водолазы подняли из воды на поверхность тела двух погибших в результате падения гидросамолёта в реку Ока в Серпуховском районе Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Водолазы извлекли из гидросамолёта тела двух погибших и подняли их на поверхность», — сказал собеседник.

Он также уточнил, что на поверхность был поднят и сам самолёт. Его планируется погрузить на баржу, которая должна прибыть из Серпухова.

Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта в Подмосковье погибли два человека, находившихся на борту. Следователи уже начали доследственную проверку по факту произошедшего.