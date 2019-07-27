Водолазы подняли на поверхность тела погибших при падении самолёта в Подмосковье
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Водолазы извлекли из гидросамолёта тела двух погибших и подняли их на поверхность», — сказал собеседник.
Он также уточнил, что на поверхность был поднят и сам самолёт. Его планируется погрузить на баржу, которая должна прибыть из Серпухова.
Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта в Подмосковье погибли два человека, находившихся на борту. Следователи уже начали доследственную проверку по факту произошедшего.