В Авиалесоохране назвали общую площадь лесных пожаров в России
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- © Serguei Fomine/Russian Look
«На 00:00 мск 27 июля 2019 года на территории Российской Федерации действовало 164 лесных пожара на площади 170 598 га, по которым проводились работы по активному тушению», — указывается в сообщении.
К тушению лесных пожаров привлечены более 2,9 тыс. человек и 400 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 550 тыс. га.
Также, как передавало URA.RU, в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу оценили ситуацию с лесными пожарами.