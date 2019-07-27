В Авиалесоохране назвали общую площадь лесных пожаров в России

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Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» рассказала, какова общая площадь природных пожаров в России по состоянию на 27 июля.
В Авиалесоохране назвали общую площадь лесных пожаров в России
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine/Russian Look

«На 00:00 мск 27 июля 2019 года на территории Российской Федерации действовало 164 лесных пожара на площади 170 598 га, по которым проводились работы по активному тушению», — указывается в сообщении.

К тушению лесных пожаров привлечены более 2,9 тыс. человек и 400 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 550 тыс. га.

Также, как передавало URA.RU, в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу оценили ситуацию с лесными пожарами.

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