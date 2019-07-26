Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 550 тысяч га

Площадь природных пожаров на территории Иркутской области в настоящее время превышает 550 тыс. га.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что в мероприятиях по тушению возгораний 25 июля принимали участие, в том числе, 195 парашютистов-десантников, 250 мобилизованных граждан, были привлечены 109 единиц техники.

Ранее в МЧС России рассказали, что общая площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет более 217 тыс. га.

Также RIA56 передавало, что на территории Новотроицкого городского округа Оренбургской области ликвидировали природный пожар.