В МЧС назвали общую площадь лесных пожаров в Иркутской области

В МЧС рассказали, какова общая площадь лесных пожаров в Иркутской области в настоящий момент.

Как указывается на сайте регионального ведомства, природные пожары охватывают более 217 тыс. га.

«По состоянию на утро 21 июля на территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров... Общая площадь горящих лесов составляет 217 418 га», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пожары зарегистрированы в Киренском, Катангском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

Ранее RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщало, что на территории Новотроицкого городского округа ликвидировали природный пожар.