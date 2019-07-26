Эксперт оценил сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия

Короткая ссылка
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут вырасти на 5—7%.
Эксперт оценил сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия
  • ©pixabay.com

«Сладости производятся из многих компонентов, это сложный составной продукт, и главная их составляющая — сахар. Так вот, буквально пару недель назад стало известно о снижении цен на сахар, прежде всего в оптовых закупках, которые используют производители. Поэтому здесь нужно просто оценить, перекрывается ли одно другим», — заявил он.

По его словам, благодаря хорошим урожаям сахар в настоящее время имеет тенденцию к снижению стоимости.

Как считает Шабанов, суммарно подорожание на составляющие продукта будет равно нулю.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить