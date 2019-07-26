Эксперт оценил сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия
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«Сладости производятся из многих компонентов, это сложный составной продукт, и главная их составляющая — сахар. Так вот, буквально пару недель назад стало известно о снижении цен на сахар, прежде всего в оптовых закупках, которые используют производители. Поэтому здесь нужно просто оценить, перекрывается ли одно другим», — заявил он.
По его словам, благодаря хорошим урожаям сахар в настоящее время имеет тенденцию к снижению стоимости.
Как считает Шабанов, суммарно подорожание на составляющие продукта будет равно нулю.
Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия.