Эксперт оценил сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут вырасти на 5—7%.

«Сладости производятся из многих компонентов, это сложный составной продукт, и главная их составляющая — сахар. Так вот, буквально пару недель назад стало известно о снижении цен на сахар, прежде всего в оптовых закупках, которые используют производители. Поэтому здесь нужно просто оценить, перекрывается ли одно другим», — заявил он.

По его словам, благодаря хорошим урожаям сахар в настоящее время имеет тенденцию к снижению стоимости.

Как считает Шабанов, суммарно подорожание на составляющие продукта будет равно нулю.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия.