В Башкирии выявили нарушения у перевозчика попавшего в ДТП автобуса

Прокуратура Набережных Челнов совместно с Ространснадзором выявили нарушения в работе компании-перевозчика пассажирского автобуса, в результате аварии которого 14 июля погибли шесть человек и ещё 16 получили травмы.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что с 17 по 23 июня 2019 года водитель автобуса отработал 84 часа вместо положенных 42 часов в неделю, тем самым был нарушен режим труда и отдыха работника предприятия», — говорится в сообщении надзорного ведомства, которое приводит Интерфакс.

При этом было установлено, что 12 июля водитель попавшего в ДТП автобуса отдыхал на четыре часа меньше, чем полагается по российскому законодательству.

Кроме того, в деятельности компании были выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения и охране труда.

В том числе в прокуратуре заявили о сомнениях в том, что автобус прошёл плановый техосмотр.

По итогам проверки генеральному директору перевозчика было внесено прокурорское представление об устранении нарушений.

Ранее Кармаскалинский межрайонный суд арестовал на два месяца водителя пассажирского автобуса.

Авария произошла 14 июля в Архангельском районе Башкирии. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.