Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца
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«Суд избрал меру пресечения водителю автобуса сроком на два месяца», — заявили в суде.
14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе перевернулся автобус, в котором находились 39 человек. В результате ДТП шесть человек погибли, ещё 16 получили травмы.
По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Следственный комитет сообщил о задержании 32-летнего водителя.
В конце мая URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.