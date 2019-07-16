Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца

Кармаскалинский межрайонный суд арестовал на два месяца водителя автобуса, в результате опрокидывания которого погибли шесть туристов из Татарстана. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Суд избрал меру пресечения водителю автобуса сроком на два месяца», — заявили в суде.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе перевернулся автобус, в котором находились 39 человек. В результате ДТП шесть человек погибли, ещё 16 получили травмы.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Следственный комитет сообщил о задержании 32-летнего водителя.

В конце мая URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.