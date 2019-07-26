В Челябинске запретили крупногабаритному транспорту выезжать на улицы в дневное время
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«Передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время», — пояснили в пресс-службе главы региона.
Текслер также обратился к начальнику ГУ МВД России по региону Андрею Сергееву, чтобы ГИБДД организовала внеплановые проверки всех автотранспортных предприятий.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Челябинске с участием автобуса и автокрана погиб один человек, восемь пострадали.
Newinform передавал, что в Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим.