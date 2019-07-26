В Челябинске запретили крупногабаритному транспорту выезжать на улицы в дневное время

В Челябинске запретили передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Соответствующее решение принял врио губернатора Алексей Текслер. Об этом сообщает URA.RU.

«Передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время», — пояснили в пресс-службе главы региона.

Текслер также обратился к начальнику ГУ МВД России по региону Андрею Сергееву, чтобы ГИБДД организовала внеплановые проверки всех автотранспортных предприятий.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Челябинске с участием автобуса и автокрана погиб один человек, восемь пострадали.

Newinform передавал, что в Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим.