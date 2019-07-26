В СК возбудили дело против сотрудника МЧС по делу о взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГУМЧС России по Петербургу. Его подозревают в получении взятки в размере более 2 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«В отношении начальника отдела Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории Московского железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга, угрожая гендиректору коммерческой организации совершением действий, которые могут причинить вред его законным интересам, потребовал от него 2 млн рублей.

В объединённой пресс-службе городских судов сообщили, что подозреваемый получил через посредника взятку в виде муляжа, а после был задержан.

Ранее в отношении первого замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбудили ещё одно уголовное дело — о взятке в виде двух участков стоимостью 70 млн рублей.

6 июня URA.RU передавало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.