Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке на 70 млн рублей

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В отношении первого замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбудили ещё одно уголовное дело — о взятке в виде двух участков стоимостью 70 млн рублей.
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке на 70 млн рублей
  • РИА Новости

«В отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, обвиняемого в превышении должностных полномочий, возбуждено ещё одно уголовное дело... Выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности и возбуждено ещё одно уголовное дело по факту получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК России)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий.

По данным следствия, в 2016 году чиновник получил от коммерсантов взятку в виде двух земельных участков стоимостью более 70 млн рублей.

В марте 2019 года Фриш был помещён под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.

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