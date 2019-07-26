Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке на 70 млн рублей

В отношении первого замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбудили ещё одно уголовное дело — о взятке в виде двух участков стоимостью 70 млн рублей.

«В отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, обвиняемого в превышении должностных полномочий, возбуждено ещё одно уголовное дело... Выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности и возбуждено ещё одно уголовное дело по факту получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК России)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий.

По данным следствия, в 2016 году чиновник получил от коммерсантов взятку в виде двух земельных участков стоимостью более 70 млн рублей.

В марте 2019 года Фриш был помещён под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.