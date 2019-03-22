Первый замглавы Чехова помещён под домашний арест

Первый заместитель главы администрации подмосковного Чехова Дмитрий Фриш помещён под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.

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РИА Новости

«Судом в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий. Ранее сообщалось, что первый замглавы подмосковного Чехова заподозрен в превышении полномочий при продаже муниципального здания. По месту жительства и работы Фриша прошли обыски.