Первый замглавы Чехова помещён под домашний арест
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- РИА Новости
«Судом в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — приводит ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий.
Ранее сообщалось, что первый замглавы подмосковного Чехова заподозрен в превышении полномочий при продаже муниципального здания.
По месту жительства и работы Фриша прошли обыски.