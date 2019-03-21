У первого замглавы Чехова прошли обыски

Короткая ссылка
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что первый замглавы подмосковного Чехова заподозрен в превышении полномочий во время продажи муниципального здания. У него прошли обыски.
У первого замглавы Чехова прошли обыски
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России)», — приводит РИА Новости слова Врадий.

По данным следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона и незаконно предоставил по указанной сделке рассрочку оплаты на 10 лет.

Деньги за проданное здание в бюджет не поступили, размер ущерба установит оценочная экспертиза.

По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить