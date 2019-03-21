У первого замглавы Чехова прошли обыски
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России)», — приводит РИА Новости слова Врадий.
По данным следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона и незаконно предоставил по указанной сделке рассрочку оплаты на 10 лет.
Деньги за проданное здание в бюджет не поступили, размер ущерба установит оценочная экспертиза.
По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски.