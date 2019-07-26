В Союзе потребителей России прокомментировали сообщения о возможном росте цен на кондитерские изделия

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о том, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут вырасти на 5—7%.

«У нас конкуренция достаточно серьёзная в сегменте кондитерских изделий. Поэтому я думаю, что мы не заметим особой разницы. Цены и так сегодня весьма высокие», — заявил он.

По его словам, есть потребители, которым не хватает денег на такие изделия, а есть такие, для которых эта цена вообще не имеет значения.

Как отметил Шелищ, одни покупают самую дорогую кондитерскую продукцию, веря, что за такие деньги они наверняка получат продукт без пальмового масла, что далеко не всегда оказывается правдой.

Ранее представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут вырасти на 5—7%.

По данным издания, это может быть связано с тем, что импортёры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.